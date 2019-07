Nasan satelliittikuvassa Pohjoisnavan ympärillä näkyy aavemainen yössä hohtava huntu, jonka reunat seurailevat Suomen itärajaa: Mistä on kyse?

Space.com kertoo, että kyseessä ovat valaisevat yöpilvet. Siinä korkealla ilmakehässä olevat pilvet hohtavat yöllä auringon valoa vaikka aurinko on maan pinnalta katsottuna jo laskenut horisontin taakse.

Nasan AIM-satelliitin ottama kuva valaisevista yöpilvistä Suomen itärajan tuntumassa. Kuva: NASA/University of Colorado Boulder/Joshua Stevens

AIM-satelliitin (Aeronomy of Ice in the Mesosphere) ottamassa kuvassa näkyy, kuinka hohtava pilvihuntu seurailee paikoin tarkastikin Suomen itärajaa. Muutama haaleasti hohtava pilvi näkyy myös Suomen eteläosan yllä.