NASA huutokauppaa näitä erittäin harvinaisia valokuvia avaruusseikkailuilta – mukana muistot kuukävelystä ja jopa Marsin pinnalta

Lontoon taidehuutokauppakamari Christie’sin tieteiden ja luonnonhistorian johtaja James Hyslop on innoissaan harvinaisesta kokoelmasta.

– Tämä on ehdottomasti näiden kuvien kattavin kokoelma, joka on koskaan huutokaupattu, Hyslop kertoo uutistoimisto Reutersille.

Arkistoihin unohtunut kuva

Huutokaupan vetonaulan uskotaan olevan kuva astronautti Neil Armstrongista. Hän oli Apollo 11:n valokuvaaja, joten suurin osa historiallisen kuulennon kuvista on astronautti Buzz Aldrinista.

– Se kuitenkin unohdettiin onnistuneen mission jälkilöylyissä. Vasta 80-luvulla muistettiin, että siellä on myös kuva Neilistä.

Osa kokoelman kuvista on muilta NASAn avaruusmissioilta, ja vanhimmat kuvat on otettu jo 1950-luvulla. Christie'sin verkkosivuilla pyörivä huutokauppa on käynnissä 6.–19. marraskuuta.