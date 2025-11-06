Pelosi on ollut edustajainhuoneen jäsenenä liki neljä vuosikymmentä.
Yhdysvalloissa edustajainhuoneen entinen puhemies ja yksi vaikutusvaltaisimmista demokraattipoliitikoista, Nancy Pelosi, on ilmoittanut jättävänsä politiikan ensi vuoden vaaleissa. 85-vuotias Pelosi oli ensimmäinen nainen edustajainhuoneen puhemiehenä.
Pelosi on ollut edustajainhuoneen jäsenenä liki neljä vuosikymmentä. Puhemieheksi hän nousi vuonna 2007.
Pelosin ilmoitus oli odotettu. Parhaillaan menossa oleva kausi on ensimmäinen vuosikymmeniin, jolloin Pelosi on ollut pelkkä kongressin rivijäsen.