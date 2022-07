Näitkö tämän? Ruotsin joukkueen käyttämä "lasinpesuneste" hämmentää EM-kisoissa

Ruotsin harjoitusleirillä kameroihin taltioituivat kannut, joissa on sinistä nestettä. Kyse on kuitenkin vain tavallisesta urheilujuomasta, jota annostellaan kannuihin käytännöllisistä syistä. Sininen juoma värjää suun ja siksi välillä näyttää, että pelaajilla on siniset kielet. EM-turnauksessa on paraikaa käynnissä helleaalto, mutta korkea lämpötila ei huoleta ruotsalaispelaajia.