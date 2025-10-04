Nainen oli lähtenyt kotoaan Kaavin Kossilanvaarasta eilen perjantaina iltapäivän aikana.

Itä-Suomen poliisilaitos pyytää havaintoja 90-vuotiaasta naisesta. Nainen oli poistunut kotoaan perjantaina iltapäivän aikana ja hänestä ei ole tämän jälkeen havaintoja.

Nainen on ruumiinrakenteeltaan hoikka ja pitkä. Yllään kadonneella on mahdollisesti punaiset vaatteet.

Poliisi kertoo suorittaneensa etsintää yhteistyössä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa eilisen illan ja yön aikana. Myös rajavartiosto on ollut mukana etsinnöissä. Etsinnät jatkuvat edelleen.

Mahdolliset havainnot tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.