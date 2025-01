Näin vaaratilanne Kalle Rovanperän edessä syntyi – "Älkää lähtekö hortoilemaan mihinkään ominenne"

Kilpailunjohtaja Heikki Isomaa avaa, miten tiellä seissyt henkilö pääsi aiheuttamaan vaaratilanteen Tunturirallin reitillä Kalle Rovanperän ajaessa.

Kalle Rovanperä joutui väistämään tien reunassa vaarallisesti seissyttä henkilöä Tunturirallin avauserikoiskokeella perjantaina. Suomalainen menetti episodin seurauksena Toyotansa hallinnan ja karautti lumipenkkaan.

– Tämä on tapahtunut alueella, jossa on yleisöalue lähtöalueella. Erikoiskoe on noin 20 kilometrin mittainen, ja tie kulkee keskellä metsää. Siellä ei ole toimihenkilöitä muuten kuin teiden sulussa. Tämä katsoja tai kulkija on hakeutunut suljetulle tieosuudelle ja kävellyt tienlaidassa, kilpailunjohtaja Heikki Isomaa kertoo.

Henkilöä ei ole kilpailunjohtajan mukaan tavoitettu. Häntä ei myöskään lähdetty kesken kilpailun etsimään ralliautojen ajaessa tiuhaan ohi.

– Eikä tässä varmaan syyllisiä kannata hakeakaan, vaan järjestelyjä niin, että turvallisuus säilyy koko ajan. Tiedotteet on tehty, muistutus yleisölle, että käyttäkää yleisöaluetta älkääkä lähtekö hortoilemaan mihinkään ominenne. Jos menette, niin menkää hyvissä ajoin, niin ettette ole suljetulla tieosuudella.

Kyseisellä paikalla oli Ylen julkaiseman videon perusteella useampikin katsoja seuraamassa kilpailua, mutta he olivat metsän puolella.

"Ei ole tutkittu"

Isomaa ei lähde sanomaan, miten vaaralliselta tilanne hänen mukaansa näytti.

– Sitä asiaahan ei ole tutkittu. Missään tapauksessa en lähde lausumaan keskeneräisiä asioita millään tavalla. Pahoittelen sitä, mutta tämä on normaali linjaus tällaisissa asioissa.

Isomaa setvii perään, miten jatko etenee.

– Tämä on ihan normaali yleisötilaisuuden tapahtuma, josta tehdään Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) ilmoitus. Viranomaiset antavat meille ehdot, ja viranomaisten kanssa aina keskustellaan. Heidän kanssaan käymme kyllä asiat läpi. Viranomaiset tekevät säädäntöä huomioiden kaikki ilmoitukset, ja antaessaan lupia tekevät niihin merkintöjä.

Kilpailunjohtaja ei usko, että henkilölle voisi olla luvassa seuraamuksena esimerkiksi porttikieltoa ralliin jatkossa.

– Olisi aika ihmeellistä, jos tällaisia kieltoja joku jakaisi. En tiedä, mikä olisi instanssi, joka kieltäisi ihmistä tulemasta johonkin tapahtumaan. En usko, että sellaiseen kukaan ryhtyy, eikä ole mitään syytä.

Rovanperä pystyi jatkamaan kilpailua, mutta jäi pätkällä Fordin Mikko Eskelisen kellottamasta nopeimmasta Rally1-auton ajasta lähes seitsemän minuuttia.