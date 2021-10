Näin toimivat Suomen ensimmäiset "zombiliikennevalot" – parantavat liikenneturvallisuutta Porin keskustassa

Porissa on otettu käyttöön jalankulkijoiden turvallisuutta parantavat liikennevalot.

Kyseessä ovat tiettävästi ensimmäiset Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lupaprosessin läpikäyneet ja poikkeusluvan saaneet valot. Ne heijastavat maahan punaista valoa silloin, kun valo on jalankulkijoille punainen.

Vastaavia zombi-valoja on otettu käyttöön monissa Euroopan maissa, mutta myös Australiassa ja Kiinassa. Hollannin Bodergraven-Reeuwijkissa niitä pilotoitiin Washington Postin mukaan jo vuonna 2017.

Halloweenmainen zombi-nimi on peräisin valaisimen alkuperäisestä nimestä. Tarjouskilpailun voittanut Normivalaistus toimitti italialaisen La Semaforican valmistamat valaisimet, joiden malli on Giotto Zombie.

Valot on otettu käyttöön vilkkaassa Yrjönkadun ja Itsenäisyydenkadun risteyksessä. Syksyn aikana tehdyillä liikennevalojen asennuksilla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta .

Maahan heijastuvan punaisen valon tarkoituksena on nimittäin havahduttaa keskittymään tarkemmin liikenneympäristöön. "Zombi" on tässä tapauksessa viittaus jalankulkijoihin, jotka vaeltavat elävien kuolleiden lailla älypuhelimiaan tuijottaen. Ilmiöstä on kirjoitettu aiemmin muun muassa Vantaan Sanomissa.