"Pahanlaatuista lahkotoimintaa": Näin toimi suomalaisnaisten hyväksikäytöistä tuomitun ”profeetan” lahko – energiahoitoihin ja yllättäviin yhdyntöihin päädyttiin jopa lääkärin suosituksesta

Esimerkki pahalaatuisesta lahkosta



Chakroja, energioita ja ihmetekoja



Eräs nainen oli jopa ajatellut, että profeetan spermalla on ”sisältäpäin hoitava” vaikutus ilman raskaaksi tulemisen vaaraa.

Jäsenet hurahtivat kirjaimellisesti



– Jos tulivuoret eivät purkaudu, se johtuu profeetan ja oppilaiden toimista, mutta kun purkaus tapahtuu, se on merkki siitä, että oppilaat eivät ole olleet tarpeeksi omistautuvia.

Harha-askelta vaikeaa myöntää



Se, että osa naisista oli päätynyt toistuvasti seksuaaliseen kanssakäymiseen johtajan kanssa, oli Lauerman mielestä mahdollista esimerkiksi siksi, että naisilla oli usko ja toivo siitä, että seksi oli ”hoitavaa”, ja että on ollut parempi miellyttää miestä, tai muuten käy huonosti.

Lahkosta irtaantumisen vaikeutta Lauerma selitti inhimillisillä syillä. Kun lahkoon on uponnut paljon aikaa, energiaa ja rahoja, monen on vaikea myöntää itselleen ja muille, että kyse olikin harha-askeleesta.

Voimakas riippuvuus johtajaan



Tällainen voi Lauerman mukaan aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden johtajaan, opettajaan tai parantajaan. Hän vertasi riippuvuutta suhteeseen, joka pienellä lapsella on vanhempiinsa.

– Jos henkilöllä on se kokemus, että liikkeen keskushahmolla on yliluonnollisia kykyjä sekä että hän pystyy jakamaan energeettisesti kaukaa esimerkiksi kuolemanrangaistuksia ja ottamaan kivut pois, niin sehän vastaa pienen lapsen riippuvuutta vanhemmista siten, että lapsi kokee, että vanhemmilla on kaikki valta maan päällä, hän pohti.