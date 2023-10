Näin Suomessa riehunut syysmyrsky etenee: "Aika pitkäkestoinen tilanne"

– Melkein vuorokausi on vielä myteliä jäljellä. On aika pitkäkestoinen tilanne, kun myrsky alkoi jo perjantaina illalla, Mäntykannas toteaa.

Matalapaineen keskus on tällä hetkellä Suomen kaakkoispuolella. Matalapaineen jälkipuolella ärhäkkä pohjoistuuli puskee kylmää ilmaa kohti etelää. Mäntykannas varoittaa, että pohjoistuuli saa puut kaatumaan herkästi varsinkin tähän aikaan vuodesta, kun maa ei ole roudassa ja puissa on vielä lehtiä. Mäntykannas arveleekin, että yön ja huomisen päivän aikana tulee vielä tuulituhoja.

Luntakin luvassa

Myrskyn mukana ripottelee myös lunta. Oulussa on tullut lunta niin paljon, että paikoin on ollut huonoa ajokeliä. Myös Etelä-Savossa on satanut lunta.