Näin ranskalaisleipomo ilahduttaa lapsia koronasynkkyyden keskellä – tässä pääsiäispupu, joka on saanut ylleen ajankohtaisen suojavarusteen

Koronaviruspandemia on järkyttänyt Ranskaa pahasti viime kuukausien aikana. Terveydenhuolto on pahasti kuormittunut ja maassa on jouduttu turvautumaan tiukkoihin liikkumisrajoituksiin taudin taltuttamiseksi. Koronavirukseen on kuollut maassa jo yli 12 000 ihmistä.