Kätelläänkö Linnan juhlissa tänä vuonna? Seuraa suoraa lähetystä klo 13.45 alkaen

Koronavuosien jälkeen yksi kansalaisia askarruttava kysymys on ollut se, miten tervehtiminen tullaan hoitamaan itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Niinistön on määrä kertoa tiedotustilaisuudessa, miten hän ja puoliso Jenni Haukio tervehtivät tänä vuonna Linnaan saapuvia juhlavieraita.

Itsenäisyyspäivän vastaanoton vierasmäärä on tänä vuonna noin kolmanneksen pienempi aiempiin vuosiin verrattuna. Paikalle on presidentin kanslian tiedotteen mukaan kutsuttu 1 300 henkilöä, joista osa on vuonna 2021 itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsun saaneita vieraita.