Näin Antti Pennasen Leijonien työnjako toimii: "Yleensä otan kantaa niin että pelaajat eivät kuule"

Antti Pennanen vastaa Leijonien päävalmentajana joukkueen suorituksista, mutta otteluiden aikana hän jakaa laajasti vastuuta apuvalmentajilleen Mikko Mannerille ja Jussi Tapolalle.

Hyvä valmennusjohto toimii huippuunsa viritetyn orkesterin tavoin. Päävalmentaja Pennasen tehtävänä on silloin ohjata ryhmän jäseniä kapellimestarina.

Leijonan iholla -sarjassa toimittaja Jani Uotila pureutuu Suomen maajoukkuejohdon keskinäiseen harmoniaan.

– Hyvä apuvalmentaja haastaa, käy keskustelua, sanoo rohkeasti omia mielipiteitään. Ja sitten, kun valkoinen savu on tullut piipusta ulos, sitten ollaan samaa mieltä myöskin, Pennanen kuvailee.

Pennanen antaa peluutusvastuuta muille valmennusryhmän jäsenille Mannerille ja Tapolalle. Kun päävalmentajalle tulee tarve puuttua ratkaisuihin, hän ei halua tehdä asiasta julkista väittelyä.

– Yleensä otan kantaa peluutukseen niin, että pelaajat ei kuule sitä. Sanon Jussille, joka peluuttaa hyökkääjiä, tai Mikolle, joka peluuttaa puolustajia. Sanon joskus oman mielipiteeni ja joskus sanon ihan selkeästi, että tämä menee tästä eteenpäin näin.

Valmennusjohdolla on myös vastuunsa pelaajien suuntaan, sillä jatkuva selän takaa tuleva pelin kommentoiminen on myrkkyä peliin keskittymiselle. Palautetta on kuitenkin saatava nopeasti kaukalosta poistuvien pelaajien tietoon.

Videolla apuvalmentaja Mikko Manner antaa esimerkkejä lyhyistä palautteista, joita pelaajille annetaan heti vaihdon jälkeen.