Naantalilaisen hevostallin pariskunta vapautettu tutkintavankeudesta – mies asetettiin tehostettuun matkustuskieltoon

Naantalissa hevostallia pitänyt, törkeistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista epäilty pariskunta on vapautettu tutkintavankeudesta, kerrotaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta.

Käräjäoikeus on tänään määrännyt miehen teknisin välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon.

Hänen on pysyttävä kilometrin säteellä asuintilaltaan Naantalissa eikä hän saa ottaa yhteyttä epäiltyjen rikosten uhreihin.

Asiassa on tehty useita rikosilmoituksia. Poliisi on kertonut, että tapauksessa on selkeitä viitteitä muun muassa törkeistä seksuaalirikoksista.