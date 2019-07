Syy Bill Clintonin Suomen-vierailuun selvisi – NÅ: Saapuu liikemies Anders Wiklöfin 73-vuotissyntymäpäiville

Tänään Ahvenanmaalla juhlitaan Anders Wiklöfiä The Wiklöf Concert-tapahtumassa Miramarparkenissa Maarianhaminassa klo 19.30 alkaen. Ahvenanmaan vaikutusvaltaisimpiin ja varakkaimpiin kuuluva Wiklöf on itsekin varsin maineikas.

Hänen konserninsa Wiklöf Holding Ab on Pohjoismaiden suurin yhden henkilön sataprosenttisesti omistama yritys. Sen lisäksi hän on Ålandsbankenin suuromistaja ja pankin hallituksen jäsen.

Luvassa puhe



Anders Wiklöf on vahvistanut Nya Åland -lehdelle, että Clinton saapuu hänen syntymäpäivilleen. Clinton tulee puhumaan lavalle ohjelman alussa ja pitämään puheen, mahdollisesti kumpaakin herraa kiinnostavista aiheista, hyväntekeväisyydestä ja ympäristöstä. Nya Åland vihjaa, että Clinton saattaisi soittaa saksofoniakin, mutta siitä ei ole vielä varmistusta.

Vierailu on pidetty salassa pääasiassa turvallisuussyistä. Presidenttinä Clintonilla on edelleen turvallisuushenkilökunta, joka on valmistellut matkaa ja hoitanut järjestelyjä.