Mykistävän kaunis kohtaaminen: MS Estonialta pelastunut Eero-Olavi tapaa pintapelastaja Juhon 25 vuotta myöhemmin – "Hienoa, että olet siinä"

– Tiedän vain, että joskus kello neljä helikopteri nosti minut pois. Sairaalassa aamulla mietin, että kyllä siellä varmaan ainakin yli puolet on pelastunut tai enemmänkin. Sitten päivän aikana alkoi selvitä mitä oli todella tapahtunut, Kippa muistelee.

Pelastettu tapasi pelastajan

Meri on tyyni ja ympärillä on rauhallista. Ilmassa on jännitystä.