Muutamassa vuodessa miljoonaomaisuuden tahkonnut 32-vuotias Alexander lopettaa yritysjohtajana: "Ihan vähän aikaa sitten mietin, että tällainen potti olisi käsittämätön"

Alexander Hanhikoski matkusti Miamiin päästäkseen kokeilemaan painottomassa tilassa lentoa. Kyseessä on yksi rasti pitkässä listassa asioita, joita yrittäjävuosien jälkeen on jäänyt kokematta.

– Jos viisi vuotta sitten minulla oli todella paljon toteutumattomia unelmia, nyt niitä on saatu ruksittua listalta pois. Olen lapsesta saakka halunnut käydä avaruudessa. Tämä oli tähän asti lähimpänä sitä.

Avaruuden painottomuutta simuloiva tila saadaan aikaiseksi tavallisella matkustajalentokoneella lentämällä, joka on muunnettu käyttötarkoitukseen sopivaksi. Muun muassa astronautit harjoittelevat lennoilla avaruuden olosuhteita. Kokemukselle ei löydy vertaistaan.

– Lennon alussa koneen tilassa vallitsee mikropainovoima, jolloin punnerruksia voi vetää kevyesti ja omat fyysiset voimat tuntuvat ylivoimaisilta. Kun pääsee täysin painottomaan tilaan, tunnetta on vaikea edes kuvailla. Sille ei löydy sanoja. Mikäli saa jostain kiinni, voi lentää ilman halki. Se on käsittämättömän siistiä.

Aika päästää irti vanhasta



Hanhikoski toimi myös Pikasiirto.fi-yrityksen toimitusjohtajana viisi vuotta. Nyt yritys on saanut kuitenkin uudet vetäjät. Käynnissä on eräänlainen luopumistyö.

– Olen helpottunut siitä, että saan vastuuta pois, mutta samalla se on haikeaa. Tunne on kaiketi sama, kun lapsi itsenäistyy. Se on hienoa, mutta samalla olet tottunut siihen, että se tarvitsee sinua ja olet huolehtinut siitä ja yhtäkkiä side katkeaa.