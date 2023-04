Muusikko-näyttelijä Harry Belafonte on kuollut

Yhdysvaltalainen muusikko-näyttelijä-aktivisti Harold "Harry" Belafonte on kuollut, kertoo The New York Times . Belafonte oli kuollessaan 96-vuotias.

Hän löi läpi 1950-luvulla hyvin henkilökohtaisella kansanmusiikillaan. Belafonten suosituimpiin lauluihin lukeutuvat Midnight Song, The Bananan Boat Song (Day-O) sekä Mr. Bojangles. Belafonte muistetaan myös muutamista rooleistaan, esimerkiksi elokuvissa Carmen Jones, Island in the Sun sekä Odds Against Tomorrow.