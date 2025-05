Mullistava kiekkouutinen maailmalta – näin toimitaan Suomessa

Jääkiekon naisten pääsarjassa Sveitsissä sallitaan taklaukset ensi kaudesta lähtien. Kotimaisen Auroraliiga johtaja Henni Laaksonen kertoo MTV Urheilulle, missä taklaussäännön muutos menee Suomessa.

Sveitsiläisten päätös tuo muutoksen sääntöjen kohtaan, jossa määritellään sääntöjen vastainen taklaus. Uusitun säännön mukaan taklaukset ovat sallittuja samaan tapaan kuin miesten jääkiekossa pois lukien avojään taklaukset.

EV Zugin kapteeni ja Sveitsin maajoukkueen luottopelaaja Lara Stalder pitää uudistusta tervetulleena. Aiemmin taklaukset on sallittu naisten jääkiekossa Ruotsissa, ja myös viime vuonna aloittaneen Pohjois-Amerikan ammattilaissarjan PWHL:n säännöt sallivat tietynlaiset taklaukset.

– Taklaussäännön muutos Ruotsin tapaan selkiyttää peliä, valmistaa pelaajia paremmin kansainvälisiin kilpailuihin ja on tärkeä askel naisten jääkiekon kehittämisessä Sveitsissä. Se on myös tärkeää valmistautumisessa olympialaisiin ja auttaa vähentämään loukkaantumisia, koska se pakottaa olemaan valppaana koko ajan, Stalder sanoi Swisshockeynewsin mukaan.

Auroraliigan johtajan Henni Laaksosen mukaan keskustelua taklausten sallimisesta käydään myös Suomessa.

– Totta kai ollaan siihen suuntaan menossa, että meidän peliä täytyy kehittää fyysisempään suuntaan, mutta tarvitaan ensin ehjä kokonaisuus kaikkien toimintojen osalta, että pystytään sääntöjen puitteissa tekemään tällainen päätös.

Laaksosen mukaan Auroraliigassa ensi kaudesta lähtien otettava lisenssijärjestelmä osaltaan valmistaa seuroja ja pelaajia myös fyysisen pelin vaatimuksiin laatuvaatimuksia yhdenmukaistamalla.

– Tarvitaan yhtenäinen laatukriteeristö sille kehitykselle, mitä ruvetaan tekemään. Koskee tietysti kaupallisia toimintoja, mutta tosi isolta osin sitä urheilun ja harjoittelun kehittymistä ja urheilija-arjen ammattimaistumista ja olosuhteiden kehittymistä ja ylipäätään asemaa siellä seurassa.

Laaksonen sanoo, että fyysisen pelin lisääminen naisten jääkiekossa tulee tehdä turvallisuus edellä.

– Me ei olla vielä niin pelattu, eikä niin harjoiteltu. Meidän valmennuskokonaisuudetkaan ei ehkä tällä hetkellä tue sitä, Laaksonen sanoo.

– Ehdottomasti mennään turvallisuus edellä. Siellä on liikaa hajontaa tällä hetkellä.

Taklausten salliminen on Laaksosen mukaan kuitenkin ollut "aika aktiivisessa keskustelussa".

– Erityisesti PWHL:n ilmoituksen jälkeen se on ollut varsin aktiivinen puheenaihe johtuen pitkälti siitä, miten me pystytään valmistamaan meidän pelaajia esimerkiksi ammattilaisuraan PWHL:ssä. Tällä hekellä se on meidän kärkipelaajien selkeä ykköstavoite ja prioriteetti, mitä kohti mennä.

Millä aikajänteellä taklaukset voitaisiin sallia naisten jääkiekossa Suomessa?

– Lisenssijärjestelmän myötä halutaan ohjata sitä kehitystä seuraavien kausien aikana. Uskoisin, että noin viiden kauden kuluttua ollaan varmasti siinä tilanteessa, että se pelaaminen niiltä osin on turvallista. Sitä en osaa sanoa, pystyttäisiinkö se tekemään jo aikaisemmin.

Selkeä tahtotila on kehittää peliä fyysisempään suuntaan, ja taklaukset ovat selvä osa kehitystä.

– Tietysti avojään pommit ja muut ovat itsestäänselvästi pois tästä meidän puolelta.

Fyysisen pelin vaikutuksia on tutkittu sarjassa uuden teknologian avulla.

Auroraliiga käynnisti syksyllä yhteistyössä Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen kanssa tutkimushankkeen, jossa mitataan pelaajien saamien pääiskujen vaikutuksia.

– Kaikilla pelaajilla oli koko kauden kypärässä tagit, joilla aivotärähdyksiä on tutkittu ja mitattu. Näiltä osin pyritään tekemään dataan pohjautuvia päätöksiä myös tästä, harjoittelun vasteen lisäämisestä sen fyysisyyden kannalta, ja sitten vasta ollaan valmiita tekeen niitä päätöksiä.

Mittauksia on tarkoitus tehdä kahden–kolmen kauden ajan.

– Sitten tutkimus ottaa kantaa siihen, miten harjoitelua pystytäisiin kehittämään, ja mikä on tämän hetken tilanne, ja kuinka nopealla aikajänteellä oltaisiin valmiita tekemään turvallisia päätöksiä.