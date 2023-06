MTV Uutisten tiedot: Viinit eivät tule ruokakauppoihin, pakolaiskiintiöstä ja kehitysapuleikkauksista yhä epäselvyyttä

MTV Uutisten tietojen mukaan reformipöydässä muut ryhmät kristillisdemokraatteja lukuunottamatta kannattivat viinien myynnin sallimista ruokakaupoissa. Kristillisdemokraatit on vastustanut tiukasti Alkon monopolin purkamista kansanterveydellisiin huoliin vedoten. Asia siirtyi puheenjohtajapöydän ratkaistavaksi.

Kiintiöpakolaisten määrästä yhä kiistaa

Edelleen siis kuitenkin väännetään siitä mikä olisi hyväksyttävä määrä kaikille. Selvää on, että perussuomalaiset haluaa laskea kiintiön mahdollisimman paljon alle 750 pakolaisen vuodessa. RKP taas haluaa sopia mahdollisimman suuresta luvusta.

Perussuomaiset on vaalien alla halunnut poistaa koko pakolaiskiintiön, eli laskea se nollaan. Tämä olisi kuitenkin vastaan kansainvälisiä sopimuksia. Marinin hallitus nosti kiintiöpakolaisten määrän 1500 henkilöön vuonna 2022. Tämän vuoden pakolaiskiintiö on 1050. 2000-luvulla 750 on ollut tyypillinen pakolaiskiintiö.