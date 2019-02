MTV Uutisten suora lähetys Linköpingistä: Ruotsalaiset esittelevät kansallisylpeyttään – onko tässä Suomen tuleva hävittäjävalinta?

MTV Uutisten toimittajan Jukka Lehdon haastateltavana on Saabin Gripen-projektin johtaja Magnus Skogberg. He käyvät läpi koko hävittäjähankintaprosessin.

Saabin Gripen-hävittäjä on yksi viidestä hävittäjäehdokkaasta, joista Suomi valitsee nykyisten Hornetien seuraajat. Saab on jättänyt Suomelle tarjouksen 64 koneesta. Niistä 52 on yksipaikkaisia E-malleja, ja 12 kaksipaikkaisia F-malleja.