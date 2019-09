Hongkongin mielenosoituksilla tuntuvat seuraukset: Alueen turismi romahti syyskuun alussa jopa 90 prosenttia

Liikkeet sulkevat ovensa kyynelkaasun lentäessä kaduilla



Yksi pahiten kärsineistä kaupunginosista on Causeway Bayn alue, joka on tavallisesti vilkas kauppapaikka ja joka tunnetaan luksusmerkkien liikkeistä. Causeway Baylla toimiva apteekkari kertoi AFP:lle, että ulkomaisten asiakkaiden virta on pitkälti tyrehtynyt kesäkuun jälkeen. Puolet hänen asiakaskunnastaan on ulkomaisia matkailijoita.