Lehtisaaren tappajaksi syytetty mies kertoo erikoisesta ihmissuhdesotkusta ennen uhrin kuolemaa: "Oli tarkoitus selvittää asiaa"

Piti ystävänä

Nuorempi mies oli myös asunut 32-vuotiaan miehen ja tämän 34-vuotiaan vaimon luona Helsingin Lehtisaaressa. Nainen on varakkaan suvun perijätär ja omistaa arvoasunnon.

Outo soppa

MTV Uutiset Live raportoi suoraan käräjäoikeudesta myös ensimmäisenä istuntopäivänä. Katso videolta raportti siitä, miten syytetyt esiintyivät oikeudessa oikeudenkäynnin aluksi:

Riita yltyi uudestaan

Asunnolla poltettiin crackia

Noin pari tuntia myöhemmin yläkertaan siirtynyt mies kuuli vaimonsa hysteeristä itkua alhaalta ja riensi jälleen katsomaan, mistä on kyse.

– Viimeisenä muistijälkenä on, kun olen taas puuttunut veitsen heiluttamiseen. **** (miehellä) on veitsi kädessä ja hän on hyvin sekaisin ja aggressiivinen, mies kertoi.