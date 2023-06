MTV Uutiset Maarianhaminassa: Venäjän konsulaatin edustalle kokoontuu joka päivä viideltä joukko ihmisiä – mielenosoituksia on järjestetty jo lähes 500 kertaa

Mielenosoituksia on järjestetty Venäjän konsulaatin edustalla helmikuusta 2022 lähtien, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Mielenosoittajat vastustavat sotaa Ukrainassa ja he osoittavat jokapäiväisellä kokoontumisellaan kannatusta Ukrainalle.

Eräässä kyltissä käsketään "murhaajia lähtemään Ukrainasta". Muutaman minuutin kestäneessä mielenilmauksessa joukko laulaa ja toistaa äänekkäästi Ukrainan-nimeä. Ukrainaan vaaditaan samalla voimakkaasti rauhaa. Mielenosoitus kulkee aina samalla kaavalla ja se on järjestetty säästä riippumatta joka päivä.

Yksi aktiivisimmista mielenosoittajista on Mosse Wallén , joka on ollut paikalla lähes päivittäin.

– Nyt on päivä 465, Wallén kertoo.

Syy päivittäiseen mielenosoitukseen on yksinkertainen:

– Me haluamme näyttää, että tällaista ei saa tapahtua Euroopassa.

Mielenosoitukseen osallistunut jopa yli 260 ihmistä

Mielenosoittajien määrä Venäjän konsulaatin edustalla vaihtelee päivittäin. Joskus paikalla on vain muutamia ihmisiä, kuten koiranulkoiluttajia lenkeillään, mutta toisina päivinä mielenosoittajia on jopa kymmeniä. Mielenosoituksen vuosipäivänä paikalle ilmestyi Wallénin mukaan jopa 262 mielenosoittajaa. Konsulaatin edustalla on järjestetty jopa illallinen mielenosoittajien kesken.