MTV Urheilun tiedot: Oululaisseura värväsi kaksi väkevää vahvistusta

27-vuotias Pitkänen on kuulunut viime kausina VPS:n takalinjojen ehdottomiin johtohahmoihin. Samalla Pitkänen on noussut sarjan profiilitoppareiden joukkoon. Kuopiosta lähtöisin oleva lähes kaksimetrinen pelimies on takuuvarmasti keskeisessä roolissa ensi kaudella AC Oulun palapelissä.