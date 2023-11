MTV Urheilun tiedot: Huuhkajista tuttu hyökkääjä siirtyy Seinäjoelle

13 kertaa urallaan Huuhkajia edustaneella Karjalaisella on Seinäjoella torstaina edessään lääkärintarkastus, jonka jälkeen seuran on määrä virallistaa sopimus.

Karjalainen on merkittävä vahvistus SJK:lle. Painavan laukauksen omaava pelimies on kerännyt urallaan kokemusta myös Hollannin ja Ruotsin kentiltä. Oulun Luistinseuran kasvatti on edustanut lisäksi kotimaassaan liigatasolla PS Kemiä ja Kuopion Palloseuraa. Aikoinaan hän ehti piipahti myös SJK:n Akatemia-joukkueessa.