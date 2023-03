MTV Turkissa: Presidentti Niinistö kiistää, että Yhdysvaltain matka olisi vaikuttanut Nato-ratifioinnin etenemiseen – "Nyt se sitten toteutuu"

Niinistö sanoo pitävänsä selvänä, että vierailu Turkkiin on tarpeen, koska Turkin presidentti on tehnyt selväksi että Suomi täyttää kaikki Turkin odotukset.

– Ei ole mitään tekemistä asian kanssa, vaikka kovasti on spekuloitu. Meillä on ollut viitteitä pitkän aikaa täältä Turkista ja myös presidentti Erdoganin kabinetista on kerrottu, että Suomi täyttää heidän mielestään nyt kaiken mitä Turkki on odottanut, ja näin ollen ei tämä nyt mikään suuri yllätys ole.