MTV Turkissa: Nuorimmat äänestäjät eivät tiedä aikaa ennen Erdoğania ja nyt presidentin kohtalo on heidän käsissään – "Olemme saaneet hänestä tarpeeksemme"

Vauvaansa kantorepussa kantavan Filiz Gürsoyn vastaus on häkellyttävän yleinen Ankaran kaduilla. Lähes yhtä yllättävää on monien halukkuus puhua politiikasta ulkomaisen toimittajan kanssa.

– Olemme saaneet hänestä tarpeeksemme. Voittajalla ei ole niin väliä, mutta Kilicdaroğlu on mielestäni hyvä ehdokas, vaaliasetelmia summaa insinööriopiskelija Yusuf Burak Yozgat.

Turkin presidentinvaalien ensimmäinen kierros käydään 14. toukokuuta, jolloin järjestetään myös parlamenttivaalit. Reilut 20 vuotta maan johdossa joko presidenttinä tai pääministerinä istunut Recep Tayyip Erdoğan yrittää puolustaa paikkaansa, mutta voitto on kaikkea muuta kuin läpihuutojuttu.

Kuusi oppositiopuoluetta on yhdistänyt voimansa ja asettanut yhteisen presidenttiehdokkaan, Turkin Gandhinakin tunnetun Kemal Kilicdaro ğlun . Tavoitteita on tasan yksi.

– Kaikki oppositiossa vastustavat Erdoğanin jatkokautta. Hieman kuten metsäpalossa kaikki eläimet juoksevat samaan suuntaan, niin nyt kaikkien päätavoite on vain saada hänet pois vallasta, kertoo Turkin ulkopoliittisen instituutin johtaja Hüseyin Bağcı .

"Luultavasti suomalaiset pitäisivät hänestä"

74-vuotias Kilicdaroğlu johtaa Turkin toisiksi suurinta puoluetta CHP:tä. 2000-luvun alusta saakka parlamentissa istunut kansanedustaja on kerta toisensa jälkeen jäänyt vaaleissa toiseksi. Monien mielestä hän on säyseä ja harmaa byrokraatti. Aiemmin piirteillä ei ole kansanhurmiota herätetty ja vaaleja voitettu, mutta nyt tulta ja tuppuraa syöksevän Erdoğanin rinnalla hän on monelle varteenotettava ehdokas.