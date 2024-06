MTV Sveitsin rauhankonferenssissa: "Putin näytti käytännössä keskisormea"

Ukrainan aloitteesta järjestetyn korkean tason kokouksen tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys siitä, miten Ukrainassa voidaan saavuttaa oikeudenmukainen ja kestävä rauha.

– Kunkin kansakunnan näkemykset, ajatukset ja johtajuus ovat meille yhtä tärkeitä. Kaikki, mistä tänään pidettävässä kokouksessa sovitaan, on osa rauhanprosessia, jota me kaikki tarvitsemme. Uskon, että täällä tullaan tekemään historiaa, totesi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi .

MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen on kokouspaikalla. Puumalainen kertoo, että kukaan ei oleta, että Sveitsissä saataisiin nyt rauha aikaiseksi.

– Mutta esimerkiksi presidentti Alexander Stubb kuvaili tätä ensiaskeleena ja sitä tämä tavallaan on. Nyt ensimmäistä kertaa näin iso joukko maita, joista iso osa on valtionpäämiestasoa, on koolla pohtimassa rauhaa.