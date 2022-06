MTV seuraa: Säväyttääkö Valtteri Bottas jälleen aika-ajoissa? Red Bull ja Ferrari jahtaavat paalua

Red Bull ja Ferrari ovat olleet parhaassa vauhdissa harjoituksissa. Valtteri Bottas on Alfa Romeollaan ollut sen sijaan suurissa vaikeuksissa. Bottas on kuitenkin aikaisemmin tällä kaudella tykittänyt aika-ajossa loistavia kierrosaikoja.

Aika-ajo alkaa alkuperäisistä tiedoista poiketen vasta kello 17.15.

Seuranta

Kello 17.23 Bottas on ainoa, joka ei ole vielä päässyt yrittämään nopeaa kierrosta.

Kello 17.21 Verstappen täräyttää pohjat. Hamilton jää omaalla yritykseellään noin puolitoista sekuntia hollantilaisesta. Leclerc jää kärjestä noin 0,3 sekuntia.

Kello 17.19 Kaikki autot ovat radalla. Alonso tykittää ensimmäisen kärkiajan, Ocon vastaa heti perään nopeammalla noteerauksella.

Kello 17.15 Kello on varttia yli viisi. Autot ovat startanneet radalle. Odotettavissa on heti ruuhkaa.

Kello 17.14 Kevin Magnussenin autoon on vaihdettu uusi jarruenergiaa kierrättävä MGU-K. Kyseessä on jo kauden kolmas, mikä on viimeinen sallittu.

Kello 17.05 Alfa Romeo ei ole ollut kovin vakuuttava harjoituksissa. Tallin pomo Frederic Vasseur on ollut kuitenkin optimistinen ja puhunut Q3-osiosta molemmille autoille. David Coulthard kommentoi Alfa Romeon tilannetta Viaplaylla.

– Tilanne on epätavallinen. Täällä Alfa Romeo voisi toimia hyvin. Ehkä aika-ajossa heillä on joku salainen ase, jonka he paljastavat. Saa nähdä, skotti totesi.

Kello 17.01 Viaplaylla Bottas pääsi ääneen ennen aika-ajoa. Mervi Kallio sanoi, että Bottaksesta käytetään jopa nimeä Bakun kunkku.

– Yleensä katuradat on olleet mulle hyviä. On tullut onnistumisia, mutta on tullut myös pettymyksiä. Uskon, että jos auto pelittää täällä, on mihin vain mahdollisuuksia.







Kello 16.46 Harjoitusdata kertoo, että Alpinet ovat luukuttaneet kovinta kyytiä. Sekä Oconin että Alonson huippunopeus oli parhaimmillaan harjoituksissa 347 kilometriä tunnissa. Bottaksen kannalta nopeusmittaus kertoo karua kieltään. Suomalaisen noteeraus oli vain 329 km/h, mikä on kolmanneksi heikoin lukema.Taakse jäivät vain McLarenin Lando Norris ja Daniel Ricciardo.

Kello 16.42 Valtteri Bottas kertoo F1-TV:llä, että Bakun rata on yksi haastavimmista, varsinkin aika-ajossa. Bottas kertoo pitävänsä Bakun katuradasta, onhan miehellä voitto Azerbaijanista vuodelta 2019.

Kello 16.25 Viime vuonna aika-ajoissa Charles Leclerc nappasi paalupaikan. Bottaksen aika-ajot eivät viime vuonna Mercedeksellä sujuneet kaksisesti, ja hän oli vasta 10:s.

Kello 16.20 Viime vuonna Azerbaijanin kisan voittoon ajoi Sergio Perez. Kisa oli viime kaudella yllätyksellinen, kun toisena maalilinjan ylitti Sebastian Vettel ja kolmanneksi ajoi Pierre Gasly. Bottas oli vuosi sitten 12:s.