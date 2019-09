MTV seuraa Raaseporin tasoristeysturman oikeudenkäyntiä: Veturinkuljettaja yritti varoittaa varusmiehiä viheltämällä pilliin – "Tein hätäjarrutuksen, mutta eihän se siinä vaiheessa enää mitään auta"

Erityisen huono sää

Mies on toiminut veturinkuljettajana tänä syksynä jo 40 vuotta. Turmapäivän aamuna kaksi vuotta sitten mies muistaa sään olleen erityisen huono.

Näki lähestyvät auton valot

Huono näkyvyys myös veturinkuljettajalle

Vaikea ylikäytävä

Ylikäytävän kohdalla junan nopeusrajoitus on 120 kilometriä tunnissa. Juna ajoi tuolloin 109 kilometriä tunnissa.

Todistajan mukaan kyseinen ylikäytävä on hyvin hiljainen ja tasoristeyksessä liikkui autoja vain harvoin.

– Siinä samaisessa kohdassa on käynyt sellainenkin onnettomuus, että auto ajoi tavarajunan kylkeen. Sitä ylikäytävää on pidetty hankalana meidänkin (veturinkuljettajien) piirissä, koska rata on siinä kohtaa niin vinossa, mies totesi.