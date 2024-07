Miljardifarssin uhka olympialaisissa – tilanteeseen huolestuttava päivitys

Pariisin kisaorganisaatio ja World Triathlon ovat edelleen kuitenkin luottavaisia, että joki ehtii puhdistua tarvittavalle tasolle ennen kilpailujen alkua. Aikaa ei ole enää paljon, sillä miesten triathlonin on määrä alkaa huomenna tiistaina.

Seinen puhdistamiseen on käytetty kisojen alla jopa 1,4 miljardia euroa. Mikäli veden laatu ei parane ajoissa, on mahdollista, että kisoja myöhäistetään. Triathlonin uintiosuus on myös mahdollista siirtää Marne-jokeen Pariisin itäpuolelle.