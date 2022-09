MTV seuraa Kreikan MM-rallia: Kalle Rovanperällä sittenkin yllättävä etu – "Kukaan ei välitä paskaakaan!"

Rallin perjantaipäivään lähdetään Hyundain Thierry Neuvillen johdossa. MM-sarjaa hallitseva Kalle Rovanperä on perjantaina ensimmäisenä ajovuorossa, joten hän joutuu auraamaan tietä. Lisäksi suomalainen valitteli Toyotan suuria säätöongelmia torstaina, joten Rovanperällä on vastassaan isoja haasteita.

Yksi iso tekijä perjantain ajopäivässä on päivähuollon puuttuminen, mikä korostaa mahdollisten teknisten huolien, kuten rengasrikkojen, merkitystä.

Kreikan MM-rallin perjantain ohjelma

8.46 EK3 Harvati (14,02 km) 11.29 EK4 Loutraki 2 (17,51 km) 13.12 EK5 Dafni (18,08 km) 15.10 EK6 Livadia (21,21 km) 17.48 EK7 Bauxites (22,97 km) 19.38 Huolto A, Lamia (45 min)

Kreikan MM-rallin tilanne 2/16 ek:ta

Sija: Kuljettaja: Talli: Aika/ero: 1. Sebastien Loeb M-Sport 14.26,5 2. Ott Tänak Hyundai +1,1 3. Thierry Neuville Hyundai +1,7 4. Pierre-L. Loubet M-Sport +2,2 5. Kalle Rovanperä Toyota +2,8 6. Craig Breen M-Sport +3,9 7. Dani Sordo Hyundai +5,8 8. Esapekka Lappi Toyota +5,9 9. Elfyn Evans Toyota +6,8 10. Gus Greensmith M-Sport +10,0

Kreikan MM-rallin perjantain seuranta

EK2 Loutraki 1 (17,51 km)

EK:n tulokset

Sebastien Loeb M-Sport 12.26,8 Pierre-L. Loubet M-Sport +0,8 Ott Tänak Hyundai +1,3 Kalle Rovanperä Toyota +2,6 Thierry Neuville Hyundai +3,0 Craig Breen M-Sport +3,4 Elfyn Evans Toyota +5,3 Esapekka Lappi Toyota +5,4 Dani Sordo Hyundai +6,1 Gus Greensmith M-Sport +8,4

Klo 8.37: Loeb kirjaa pohja-ajan ja siirtyy samalla kisan johtoon. Rovanperä on joukon neljänneksi nopein. Ek:n kakkoseksi kiilaa yllättäjä Pierre-Louis Loubet.

Klo 8.27: M-Sportin Sebastien Loeb tulee kärkeen 1,3 sekunnin erolla Tänakiin – konkari on vireessä! "Hyvä pätkä, mutta ei ollut helppoa. Pöly ja pito tuottivat ongelmia", Loeb kommentoi.

Klo 8.22: Esapekka Lappi on ihan kelpo vauhdissa väliajoissa. Maalissa hän on 4,1 sekuntia Tänakia hitaampana – kuudes sija tässä vaiheessa. "Ihan ok. Pöly on tekijä, ja ajoin varovasti pölyisillä osuuksilla, mutta meni ihan hyvin", Lappi totesi.

Klo 8.16: Myös Evans ja Neuville maalissa. Neuville häviää Tänakille 1,7 sekuntia, Evans tasan neljä. "Näkyvyyttä ei ole. Me pyysimme lisää aikaa autojen väliin, mutta kukaan ei välitä paskaakaan", Neuville ärähtelee.

Klo 8.08: Tänak tulee maaliin 1,3 sekuntia Rovanperää nopeampana. "Auton tasapainoa ei kiinnosta, jos ei näe mitään. Erikoista FIA:lta, kun tiedämme, että näin käy, mutta kukaan ei välitä. Haastavaa on", Kansainvälistä autoliitto haukkunut Tänak kommentoi viitaten autojen nostamaan pölyyn. Starttiväli on kolme minuuttia, mutta se vaikuttaa olevan liian lyhyt väli, sillä pölyä on paljon ilmassa.

Klo 8.07: Rovanperä on ek:n maalissa. "Pito ei ollut hyvä. Ensimmäisenä ajaminen tuo haasteita, mutta autommekaan pito ei ole kummoinen. Yritän tehdä parhaani", suomalainen kommentoi. Rovanperä on viiden kilometrin väliajoissa kärjessä, kun paikan on ohittanut neljä kuljettajaa.

Klo 8.02: Ensimmäinen väliaika julki: Rovanperä ja Tänak ovat tulleet tasatahtia ensimmäiset viisi kilometriä. Autot nostavat ilmaan erittäin paljon pölyä, mikä saattaa pelata suomalaisen pussiin.

Klo 7.57: Vaikealta näyttää Rovanperän meno. Aura-autona ei ole helppoa olla, ja suomalainen liukastelee heti alkumatkasta muutamissa mutkissa melko leveäksi. Toisena starttaava Tänak on myös vaikeassa asemassa, mutta matkaan paikoilta 6-9 lähtevät Breen, Lappi, Loeb ja Sordo hyötyvät varmasti lähtöpaikoistaan. "Grafiikasta nähdään Kallen ajolle hyvin epätyypillistä pumppaamista kaasulla ja jarrulla, kun hän tulee jarrutuksiin", C Moren asiantuntija Riku Tahko analysoi.

Klo 7.53: Kisa käyntiin! Rovanperä säntää ensimmäisenä matkaan.

Ennakointi

Klo 7.35: Palataan vielä aluksi eiliseen ajopäivään ja sen avauserikoiskokeeseen. Alla läheltä piti -tilanteita stadion-pätkältä sekä suomalaiskuskien kommentteja Toyotan suurista säätöhuolista.

0:24 Esapekka Lappi kolhii Toyota-autoaan heti avauserikoiskokeella.

0:30 Draamaa: Andreas Mikkelsen täräyttää betoniin heti avauserikoiskokeella.

1:19 Kalle Rovanperältä paljastus pahoista pito-ongelmista: "Ei näyttäisi hirveästi olevan tehtävissä."

2:32 Esapekka Lappi tunnustaa Toyotan säätöongelmat: "En jaksa stressata hirveästi."

Klo 7.30: Tervetuloa mukaan jännittävän rallipäivän seurantaan! Päivän ensimmäinen ja kisan toinen erikoiskoe – Loutraki 1 (17,51 km) – käynnistyy kello 7.53.