MTV sai viestin venäläisten piirittämästä Azovstalin tehtaasta – kuuntele pysäyttävä sanoma: "Ihmiset kuolevat"

– He ovat hyökänneet panssarivaunuilla, tykistöllä sekä käyttäneet kaikkea tulivoimaansa, Palamar kuvailee Venäjän rajuja sotatoimia Mariupolissa ja Azovstalin tehdasalueella.

Venäjä on vallannut suuren osan Mariupolin kaupungista, mutta osa Azovin rykmentistä puolustaa edelleen satamassa sijaitsevaa tehdasta. Rykmentin mukaan se on pystynyt torjumaan Venäjän lukuiset yritykset tunkeutua alueelle.

MTV Uutiset sai ääninauhan Palamarilta keskiviikkoiltana tiukkojen taistelujen jälkeen. Tehtaassa piileskeli pitkään myös siviilejä, mutta nykytietojen mukaanheidät on saatu evakuoitua tehtaasta. Nyt Palamar pyytää kansainvälistä apua haavoittuneiden sotilaiden evakuoimiseksi, sillä ulospääsyä ei ole.

Palamar, sotilasnimeltään Kalina, on Azov-rykmentin varakomentaja. Azovin taistelijoilla on yhteyksiä uusnatseihin, ja rykmentti on vihattu Venäjällä, missä heitä kutsutaan "natsipataljoonaksi".