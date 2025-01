MTV:n tiimi tuuletti komeasti Venla-pokaalia: "Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty"

MTV:n Presidentinvaalien tuotantokokonaisuus on voittanut Kultaisen Venlan uutis- ja ajankohtaisohjelmien palkintokategoriassa.

Tuotantojen tekijätiimi oli palkinnon pokkaamisen jälkeen silminnähden juhlatuulella.

Vaalitenttien juontajakaksikko, pitkän uran politiikan parissa tehneet Eeva Lehtimäki ja Jan Andersson kertovat arvottavansa pystin pokkaamisen korkealle.

– Ihan mahtavalta tuntuu, MTV Uutiset on pieni ketterä toimitus, tämä vaatii hirveästi resursseja, mutta on se juhlaa. Olen sitä mieltä, että MTV on tehnyt aina, ja tulee aina tekemään parhaat poliittiset tentit Suomessa, Lehtimäki kertoo.

– Tuntuu tosi hyvältä olla aina ehdolla mutta onhan tämä jotain aivan erikoista, tämä painava nainen joka tässä on, Andersson jatkaa pysti kädessään.

"Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty"

Molemmat kertovat, että vaalikokonaisuuden rakentaminen ja suunnittelu on vaativa prosessi. Se, että lopputulos on onnistunut, vaatii monien eri osa-alueiden saumatonta yhteistyötä.

Juontajan ominaisuudessa on niin ikään hyvä valmistautua kaikkeen.

– Kaikkein suurin työ tehdään ennen vaalitenttiä. Mitkä on keskeiset teemat, kuinka valmistaudutaan ehdokkaiden reaktioihin.

– Kun on tehty kotiläksyt tehty hyvin, niin sittenhän se on yhtä juhlaa, Lehtimäki kertoo.

– Sanonta, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pitää ihan paikkansa.

– Käsikirjoitus on mun lempilapsi, mä hinkkaan sitä loputtomasti. Mutta sitten kun se on hyvä, niin mä annan tilanteen mennä. Se myös vapauttaa, hyvä valmistautuminen on kaiken A ja O.

Palkintoa tulivat noutamaan Lehtimäen ja Anderssonin lisäksi vaalien tuotantotiimi.

Katso haastattelu kokonaisuudessaan yläpuolelta.