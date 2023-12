MTV:n Kasperi Kunnas on Vuoden urheilujournalisti

– Erityisen hienoa saada tunnustusta kollegoilta. Kun katsoo edellisvuosien palkittuja, voi vain todeta, että on päässyt kovaan seuraan, Kunnas kommentoi.

– Koen, että palkinto on samalla tunnustus koko MTV:n urheilutoimitukselle. Ei tätä työtä yksin tehdä.

Kunnas, 36, on työskennellyt MTV Urheilussa yli kymmenen vuoden ajan. Hänellä on vahva tausta kirjoittavana toimittajana, sillä ensimmäiset vuotensa Kunnas työskenteli puhtaasti verkkotoimittajana.

Jo tuolloin kynä oli persoonallinen, ja hän on sittemmin onnistunut siirtämään samanlaisen otteen myös tv-juttuihinsa. Kunnaksella on MTV Urheilussa monipuolinen rooli toimittajana, ankkurina, haastattelijana, sekä ajoittain myös uutispäällikkönä.

– Kunnas hoitaa laadukkaasti roolin kuin roolin, mutta erityisen vahvasti hän erottuu edukseen tv-jutun tekijänä. Kunnakselle voi huolettaa antaa sisällöltään haastavia aiheita, sillä hänellä on kyky koota olennaiset palaset loogiseksi kokonaisuudeksi, myös aikataulupaineessa. Tämä on kulunut sanonta, mutta pitää erityisen hyvin paikkansa Kasperin kohdalla – hän on valmentajan unelmapelaaja, kertoo Kunnaksen esihenkilö, MTV Urheilun toimituspäällikkö Teemu Niikko.