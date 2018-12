MTV:n erikoishaastattelu: Vuosi sitten Jonna Pietilä jätti työnsä ja suuntasi johtajaksi Ähtärin pikkukylään – vastassa oli pandakaksikko ja melkoiset laskut: "Piti pari kertaa nielaista"

Lausuntoja miljardille katsojalle

Hänen kokemuksensa Ähtäristä perustui lapsena vietettyihin 1- ja 2-vuotissyntymäpäiväjuhliin. Muuten Pietilä on asunut Helsingissä ja työurasta suuren osan hän on viettänyt Lapin matkailun parissa.

Luotto aiempaan johtoon kantoi

Ainoa keino selvitä oli luottaa siihen, että aiempi johto on tehnyt laskelmat oikein ja uskoa siihen, että kehno taloustilanne vielä kääntyy.

Kahden organisaation painolasti

Pietilä oli tehnyt selväksi jo rekrytointiprosessin haastatteluvaiheessa, että hän ei ole eläinalan asiantuntija. Hän on matkailualan ammattilainen, jonka suurin tavoite on kehittää koko Ähtärin matkailua.

– Pandat ovat toki meidän kärkituotteemme usean vuoden ajan, mutta kyse on kokonaisuuden kehittämisestä ja eteenpäin viemisestä – siitä, että mitä muuta täällä tehdään kuin vietetään kolme tuntia kiertämällä eläinpuistossa.

– Työyhteisömme sisällä on ollut tärkeää viedä eteenpäin sitä viestiä, että me olemme kaikki yksi yksikkö, joka tekee yhdessä töitä matkailun eteen.

– Koen kuitenkin, että minut on otettu todella hyvin vastaan, siitä olen kiitollinen. Vaikeidenkin päätösten jälkeen uskon, että olemme rakentaneet luottamuksen ilmapiiriä puolin ja toisin.

Stressi ja paineet pahimmillaan

Loppukesän ilouutinen

"Be like panda"

Myös eläimet ovat tulleet vuoden aikana tärkeiksi ja rakkaiksi aivan uudella tavalla. Tämä on yllättänyt Pietilän itsensäkin.

Toimitusjohtajan työpiste sijaitsee pandatalon yläkerrassa, josta on lyhyt matka karvaisten kaverusten luokse.

– Jos on vaikea tai huono päivä, käyn katsomassa Lumia ja Pyryä. Niillä on jännittävä vaikutus, pois lähtee paljon paremmalla mielellä. Niitä jää tuijottamaan ja niissä on piirteitä, joihin ihminen voi samaistua, hän sanoo.