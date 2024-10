MTV Harrisin kampanjatilaisuudessa Georgiassa: Vaalivirkailijat saaneet jopa tappouhkauksia

Yhdysvalloissa asetelmat puolentoista viikon päässä häämöttävissä presidentinvaaleissa ovat erittäin tasaiset. Demokraattiehdokas Kamala Harris on kampanjoinut Georgian vaa´ankieli osavaltiossa. Mukana kampanjatilaisuudessa oli ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama .

Harris on hakenut nostetta kampanjansa loppusuoralle myös maailmantähdillä. Julkkiksia on vaalivankkureihinsa etsinyt myös republikaanien Donald Trump.

Paikan päällä Georgian Atlantassa on MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen. Hänen mukaansa paikalliset ottivat Harrisin ja Obaman vastaan erittäin innostuneesti.

– Sehän on demokraattipuolueen selkäranka, mutta kun kannatuksia katsoo, niin Trump kutistaa Harrisin johtoasemaa erityisesti mustien miesten keskuudessa ja se huolestuttaa Harrisin kampanjaa.

Mielipidekyselyissä Trump ja Harris ovat miltei tasoissa ja joissain kyselyissä Trump jopa hieman edellä. Karppisen mukaan Harrisin kannatuksen alkusysäys on hieman laantunut. Tuoreimman The New York Timesin kyselyn perusteella pidetään mahdollisena, että republikaaneilla olisi mahdollisuus jopa äänienemmistöön