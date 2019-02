MT: Vain pari prosenttia suomalaisista kannattaa kokonaan yksityistä vanhustenhoitoa

Nuoret yksityisen kannalla

Yksityisissä hoitokodeissa havaitut puutteet nostivat aiheen otsikoihin



Vanhustenhoidon järjestäminen on noussut viime viikkojen puheenaiheeksi yksityisissä hoitokodeissa havaittujen puutteiden jälkeen. Viranomaiset ovat sulkeneet Esperi Caren ja Attendon hoivakoteja potilasturvallisuuden vaarantumisen takia.

Nykyisin vanhustenhoidosta vastaavat kunnat. Osa palveluista on suoraan kuntien tuottamia, osa on ostettu yksityisiltä hoivayrityksiltä. Maksukykyisille asiakkaille on tarjolla myös kokonaan yksityisiä hoivapalveluita. Jos hallituksen sote-uudistus toteutuu, vastuu vanhustenhoidosta siirtyy maakunnille.