Montenegron istuva presidentti tavoittelee puolustusvoittoa vaalien toisella kierroksella

Balkanilla Montenegrossa istuva presidentti Milo Djukanovic puolustaa tänään paikkaansa presidentinvaalien toisella kierroksella. Vastassaan hänellä on länsimieliseksi luonnehdittu Montenegron entinen valtiovarainministeri Jakov Milatovic.

Esimerkiksi vaaleissa lähes 20 prosentin kannatuksella kolmanneksi sijoittunut Venäjä-mielinen ehdokas Andrija Mandic on kehottanut äänestäjiään tukemaan Milatovicia vaalien toisella kierroksella.

Uusi aikakausi?

Djukanovicin ja hänen DPS-puolueensa häviö olisi merkki uuden poliittisen aikakauden alkamisesta Montenegrossa. Vaikka presidentillä on maassa pääasiassa seremoniallinen rooli, on Djukanovic yksi maan vaikutusvaltaisimmista ihmisistä. Montenegro on liittynyt Djukanovicin johdolla sotilasliitto Natoon, aloittanut jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa ja etääntynyt Venäjän vaikutuspiiristä.