Moni uskoo, että talouskasvun hidastuminen edesauttaa ilmastonmuutoksen hillintää – todellisuus ei ole näin yksinkertainen: Näin taloutta voi kasvattaa kestävästi!

– Yksityistä rahaa on äärimmäisen vaikea houkutella mukaan. Me voidaan ajatella vaikka meitä kuluttajia. Jos pitäisi vaihtaa runsaspäästöinen auto vähäpäästöiseen autoon ja me emme ole varmoja onko vuoden päästä työpaikkaa, niin me emme ehkä tee sitä investointia. Uskon, että meidän pitää saada talous kasvuun ja sitten me saamme niitä investointeja.