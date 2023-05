Monacon GP:n aika-ajot alkoivat dramaattisesti: Red Bull -tähti tuhosi viikonloppunsa

Pérezin ulosajo sattui radan ykkösmutkassa ensimmäisen aika-ajo-osion alkupuolella. Meksikolaisen kannalta valitettavaa on se, että Monacossa ohittaminen on tunnetusti erittäin vaikeaa ja hänen lähtöpaikkansa löytyy huomenna koko joukon hänniltä tai varikon portilta.

Pérez juhli Monacossa viime vuonna GP-voittoa, ja hän on tällä kaudella tallikaverinsa Max Verstappenin lähin, jopa ainoa, uhkaaja MM-sarjassa. Eroa tallikaverusten välillä on viiden osakilpailun jälkeen 14 pistettä Verstappenin hyväksi. Aston Martinin Fernando Alonso on jo 44 pisteen päässä Verstappenista.