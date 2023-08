Molemmat kätensä menettänyt MM-kultamitalisti sai "maailman huonoimman lahjan" – esitteli somessa oivaltavaa ratkaisuaan

Hän itse kuitenkin otti palkinnon maltilla vastaan ja julkaisi itsestään videon kello kiinnitettynä olkavarteen. Maailmanmestarilta kysyttiin videolla, mitä kello on.

– Se on maailmanmestarin aika (It's world champion time), Ten Argiles totesi hymyillen.

Lopulta kaksi kelloa saaneen Ten Argilesin reaktio on saanut sosiaalisessa mediassa kehuja ja hänen huumorintajuaan ylistettiin. Espanjalainen kiitti kisajärjestäjiä tapahtuman jälkeen siitä, että he ovat ottaneet paraurheilun tosissaan, sillä aiemmin tilanne on ollut erilainen. Norjalainen Jesper Saltvik Pedersen sai alppihiihdon maailmanmestaruudesta palkinnoksi juustoa.