Maailmanmestari puolialastomana hyytävissä olosuhteissa – legendalta naseva kuitti: "Muotiviikko"

Urallaan lukuisia huippuseuroja edustanut Schürrle otti osaa useiden muiden kanssa haasteeseen. Ryhmä käveli puolialastomana Tshekin korkeimmalle huipulle Snezkaan, joka on 1603 metriä meren yläpuolella. Tapahtuneen taustalla on terveysguru Wim Hofin metodi, jossa hengityksen ja tahdonvoiman avulla hallitaan kehon lämpöä. Hofia on kutsuttu myös Jäämieheksi.