MM-välierissä poikkeuksellisen raju selkäsauna – Jokereista tuttu tanskalainen täräytti suorat sanat

MM-kisojen yllättäjämaa Tanska koki karmivan selkäsaunan lauantain välieräottelussa, kun Sveitsi kaatoi sen peräti lukemin 7–0. Jokereista tuttu tanskalaishyökkääjä Nicklas Jensen täräytti suorat sanat rajun murskatappion jäljiltä.

Jensen oli hyvin nöyrää poikaa, kun hän ilmestyi median eteen lauantaina Tukholmassa.

– Meillä oli loistosauma käsissämme. Ehkä jopa ainutlaatuinen, jos realistisia ollaan. Tiesimme, että näin voi käydä, mutta meidän täytyi vain uskoa. Tämän päivän suoritus ei riittänyt alkuunkaan, Jensen ilmoitti suorin sanoin.

MM-kisoissa harvemmin nähdään näin hurjaa selkäsaunaa välierävaiheessa. Jenseniltä kysyttiin, että kärsikö Tanska jonkinlaisesta ”krapulasta” jymypaukkunsa jäljiltä? Tällä viitattiin siihen, miten Tanska järjesteli yllätyksen torstain puolivälieräottelussa, kun se kaatoi Kanadan.

– Tämä on kova paikka nyt. Meidän toki pitää ymmärtää se, mitä olemme saaneet tähän mennessä aikaiseksi, mikä on jotain aika uskomatonta. Ei varmasti kukaan jääkiekkomaailmassa uskonut, että voimme voittaa Kanadan. Kyllähän tuollainen vaatii onnea ja tuhannen prosentin suorituksen. En halua sanoa, etteikö suoritus ollut siellä nyt, mutta meillä homma ei klikannut niin kuin olisi pitänyt, jotta voimme voittaa isompia maita. Emme olleet tarpeeksi hyviä tänään, Jensen vastasi.

Vuosien 2017–22 aikana Jokereita edustanut Jensen toisti sitä, miten Tanska ”ei saa laittaa päätään pensaaseen” lauantain häkellyttävän selkäsaunan jäljiltä.

– Toki tästä on pettynyt, mutta nyt pitää nostaa pää ylös, koska huomenna on taas sauma tehdä uusi ihme.

Tanska kohtaa sunnuntain pronssiottelussa kisojen pääisäntämaan Ruotsin.

– Meillä ei ole mitään hävittää. Pistetään vain kaikki peliin. On selvää, että Ruotsi on varmasti pettynyt – he ovat varmaan pettyneempiä kuin me. Onnen pitää olla meidän puolellamme ja meidän pitää nostaa selvästi tasoa huomiselle, Jensen ilmoitti.