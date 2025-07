MM-kisoissa täysi skandaali – lippuja saa nyt halvemmalla kuin olutta

Seurajoukkueiden MM-turnaus lähestyy loppuaan. Kansainvälisellä jalkapalloliittolla Fifalla on kuitenkin iso ongelma, sillä liput ratkaisuotteluihin eivät ole menneet kaupaksi. Fifa on pudottanut Chelsean ja Fluminensen välisen välieräottelun lippujen hintoja alelaarihintoihin. Aiheesta uutisoi The Athletic.

Aiemmin tällä viikolla peruslipun hinta oli 473,90 dollaria eli noin 400 euroa. Kolmea vuorokautta myöhemmin lipun hinta oli pudonnut 13,40 dollariin eli noin 11,40 euroon. Tämä tarkoittaa sitä, että otteluun saa halvemmalla lippuja kuin stadionilta olutta.

The Athleticin mukaan vapaaehtoistyöntekijöille on tarjottu ilmaislippuja tiettyihin pudotuspeliotteluihin. Tämä ei kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan.

Turnauksessa on käytetty dynaamista hinnoittelua, minkä myötä lippujen hinnat vaihtelevat kiinnostuksen mukaan. Samaa systeemiä odotetaan käytettävän ensi vuonna Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa järjestettävissä miesten MM-kisoissa.

Fifa ei ole vielä kommentoinut, mikäli kalliimmalla hinnalla lippuja ostaneet katsojat saisivat kompensaatiota rahoilleen. Chelsea ja Fluminense kohtaavat tiistaina klo 22 New Jerseyn Metlife Stadiumilla. Otteluun oli runsaasti lippuja jäljellä vielä sunnuntaina. Toisessa, keskiviikkona pelattavassa välierässä kohtaavat PSG ja Real Madrid.