Jürgen Klopp ärähti Euroopan jalkapalloliitto Uefalle lippukohusta – "Se tarkoittaa siis, että.."

Loppuottelu siirrettiin Ukrainan sodan vuoksi Pietarista Pariisin Stade de Francelle. Stadionille mahtuu 75000 katsojaa, mutta finaalissa pelaavien joukkueiden fanit saavat molemmat käyttöönsä 20 000 lippua. Lipputilanne on aiheuttanut suuresti kohua ja myös Klopp antoi kritiikkiä päätökselle perjantaisessa lehdistötilaisuudessa.

– Kannattajien tuki on ollut tänä vuonna verratonta, en voi olla yhtään enempää kiitollinen heille. Sitten nähdään lippujen hinnat, hotellikustannukset ja lippujen jaot. Saamme vain 20 000 lippua ja Real Madrid saa vain 20 000 lippua stadionille, joka vetää 75 000. Se tarkoittaa siis, että mihin menee 35 000 lippua menee mihin? Missä ovat nämä liput, Klopp sanoi.

– Nämä liput ovat uskomattoman kalliita. En voi olla yhtään enempää kiitollinen faneille, että he tulevat otteluihin. Se vaatii todella paljon heiltä ja se on surullista. Toivon, että mahdollisimman moni pääsee loppuotteluun, koska he luovat mielettömän tunnelman siellä, Klopp totesi.