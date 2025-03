MM-hiihdoissa tekeillä pökerryttävä ennätys

Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoissa Norjan Trondheimissa on kisattu 11 lajia, ja kisaisäntä on ollut hurjana: Norja on vienyt mestaruuksista seitsemän.

Norja on juhlinut aina MM-koitoksissa, mutta koskaan aiemmin se ei yhdentoista kisan jälkeen ole kahminut seitsemää MM-kultaa. Seefeldissä vuonna 2019 ja Falunissa 2015 saldona oli kuusi.

Yhden MM-tapahtuman mestaruusennätys on Norjan 13 kultaa Oberstdorfissa vuonna 2021 sekä Seefeldissä vuonna 2019. Uusi ennätys on siis vahvasti tulossa, varsinkin kun Trondheimissa kilpaillaan kolme kilpailua enemmän kuin aiemmissa kisoissa. Maastohiihtohirmut Johannes Hösflot Kläbo ja Therese Johaug sekä yhdistetyn tähti Jarl Magnus Riiber ovat erittäin vahvoja mestarikandidaatteja vielä jäljellä olevissa lajeissakin.

Norja on voittanut MM-mitalitilaston vuoden 1999 Ramsaun kisoista lähtien. Mikäli "mitalimestaruus" tulee nytkin, on se jo 14:s peräkkäinen. Norjan on viimeksi syrjäyttänyt Venäjä Trondheimissa vuonna 1997.

1:09 Kerttu Niskanen päämatkalleen MM-hiihdoissa tiistaina – Jari Isometsä kertoo asetelmat.