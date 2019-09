Miten painavan salkun Jutta Urpilainen saa? Näin EU-komission vaikutusvaltaisten tehtävien jako etenee

Komission puheenjohtajaksi nouseva Ursula von der Leyen on joutunut viivyttämään nimilistan julkistamista, koska muutama pala kokonaisuudesta liikkuu vielä. Isoin uupuva kohta on ollut Italian komissaariehdokas, jota on jouduttu odottamaan maan poliittisen turbulenssin takia.