Mitä olisi käynyt, jos 150-metrinen benjihyppynosturi olisi räsähtänyt maalle? Näitä paikkoja puomi olisi uhannut

Jos nosturi olisi räsähtänyt maalle, onnettomuus olisi ollut eilistä vakavampi. Kaivopuisto on suosittua ulkoilualuetta ja lähellä nosturia sijaitsevat esimerkiksi jäätelökioski, Cafe Ursula ja Ravintola Mattolaituri.

– Kun ajattelee tätä nosturia, niin tietysti se on ollut hyvin lähellä merenrantaa ja jos on hyvin puuskittaisia tuulia, ja kun on tällainen hyvin pitkä ja aika massiivinenkin puomi, niin sehän rakentaa aikamoisen tuulipinta-alan, jahka tuuli pystyy tarttumaan, Jääskeläinen totesi eilen MTV Uutisille.