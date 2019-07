Mitä Iranin ilmoitus uraanin väkevöittämisestä yli ydinsopimuksen rajan tarkoittaa? Suomalaisasiantuntija avaa päivän ison uutisen taustoja

– Kun mennään 3,67 prosentin yli, tehdään väkevämpää uraania kuin ydinpolttoaineen käytön kannalta on tarpeen, ja matkataan kohti ydinasekelpoista uraania. Viisi prosenttia on kuitenkin vielä kaukana ydinasekelpoisesta. Uraani on ydinasekelpoista vasta lähestyttäessä 80:tä prosenttia, Kuusi sanoo STT:lle.